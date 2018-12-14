Псковских деятелей культуры наградили грамотами администрации региона

14 Дек. 15:32 2018-12-14T15:32:25+03:00

Номинантов отметили в шести областях, а также вручили несколько индивидуальных наград

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Псковских деятелей культуры наградили во время открытия в регионе года театра. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, кроме традиционных номинаций в этом году несколько человек отметили индивидуально.

В области литературы награду получил член союза писателей России Юрий Ишков за сборники за сборники стихов «Великолучье», «В краю озер», «Алые купола». В области журналистики отметили цикл документальных передач «Жизнь замечательных домов» от коллег из ГТРК «Псков». Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков получил награду за сборник «В березовом краю. Песенное творчество». В области живописи отметили живописца Бориса Лиханова. Лучшим театральным событием стал спектакль «Человек, обреченный на счастье», сыгранный труппой Псковского драмтеатра.

Отметили областные власти проект «Открытие Нового Торга», как лучший в области сохранения культурного наследия. Индивидуально на награждении отметили создание музея истории Печор, документальный фильм «Довмонт», цикл работ «Мелетово», музыкальное произведение «Турангалила», книгу «Псковичи в истории Российской флота».