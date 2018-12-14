2018-12-14T16:36:14+03:00
Происшествия

Пять человек в Порховском районе получили условный срок за серию краж

Злоумышленники промышляли незаконной деятельностью на протяжении девяти месяцев
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Свою вину в каждом из эпизодов краж все подсудимые признали в полном объеме и согласились с предъявленным им обвинением.Свою вину в каждом из эпизодов краж все подсудимые признали в полном объеме и согласились с предъявленным им обвинением.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Порховском районе перед судом предстали пятеро местных жителей. Молодых людей признали виновными в 19 кражах. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Порховского района, каждый подсудимый получил условный срок, в зависимости от тяжести своего участия в преступлениях.

- Свою вину в каждом из 19 эпизодов краж все подсудимые признали в полном объеме, - сообщили в надзорном ведомстве. - Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком от одного года и шести месяцев до пяти лет.

Как выяснилось, злоумышленники по предварительному сговору промышляли незаконной деятельностью на протяжении девяти месяцев. В период с августа 2017 года по апрель 2018 года они грабили дачи местных жителей. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по собственному усмотрению на личные нужды.

По полученным данным, совершенные кражи относятся, как средней степени, так и категории тяжких преступлений.

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