2018-12-15T09:51:02+03:00
Общество

В Новоржевском и Бежаницком районах обнаружили очаги бешенства

В ближайших к очагу деревнях временно запретили охотиться и проводить массовые мероприятия
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Диагноз установила Псковская областная ветеринарная лаборатория.Диагноз установила Псковская областная ветеринарная лаборатория.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Бежаницком и Новоржевском районах выявили очаги бешенства. Опасное заболевание нашли у трех волков, которых застрелили во время спортивной охоты. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в этих районах проводят мероприятия по ликвидации очагов заражения.

- Ветеринарная служба станции по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Новоржевскому и Локнянскому районам определила очаг бешенства в радиусе пяти километров от места добычи, - сообщила председатель комитета по ветеринарии региона Вера Баданина.

Компетентные службы обходят деревни, которые вошли в радиус поражения, и предупреждают население о возможной опасности. Не привитых домашних животных ждет вакцинация от бешенства. Кроме того, в ближайшее время в этих местах запретили охоту, а также проводить массовые мероприятия.

Председатель комитета также отметила, что ситуация не вызывает опасений в ведомстве. Вакцинация диких животных против бешенства в охотохозяйственных зонах намного снизила показатели по заражаемости.

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