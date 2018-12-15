В Пскове откроется традиционная областная выставка «Псковская зима»

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-15T10:43:00+03:00

Псковичи увидят больше 300 экспонатов, посвященных новогодней тематике, в том числе и символу наступающего года - свинье. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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Завтра, 16 декабря, в областной столице откроется традиционная областная выставка «Псковская зима». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие состоится в два часа по полудню в выставочном зале на втором этаже в доме ремесел.

- Жители и гости областного центра смогут познакомиться с творчеством более 60 мастеров со всех районов региона, - сообщили в пресс-службе администрации, - Они представят на «Псковской зиме» декоративно-прикладные изделия, посвященные новогодней теме.

В экспозицию вошли больше трехсот экспонатов всевозможных жанров. На выставке будут представлены новогодние украшения и елочные игрушки, коллекции узорных перчаток и варежек, плетеные корзины и шкатулки и многое другое.

Отдельное место на выставке занимает коллекция кукол ручной работы, которых изготовили на мастер-классах в «Клубе народной куклы».

Кроме того, на первом этаже дома ремесел также состоится открытие еще одной выставки «К бабушке на елку». Это коллекции частных новогодних фотографий, наборы советских игрушек, бабушкиных открыток, старинных предметов и украшений.