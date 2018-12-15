2018-12-15T11:33:53+03:00
Общество

В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки

Автовладельцам следует спланировать пути объезда, чтобы избежать пробок
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Объехать перекрытый участок водители могут по улице Карла Маркса (движение от вокзала), улице Максима Горького и через мост имени 50-летия Октября.Объехать перекрытый участок водители могут по улице Карла Маркса (движение от вокзала), улице Максима Горького и через мост имени 50-летия Октября.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Сегодня, 15 декабря, в Пскове приостановят движение по Октябрьской площади. Такие меры приняты из-за праздничного мероприятия, связанного с открытием новогодней елки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковпассажиравтотранс, дорогу перекроют в период с 16 часов до 19.30.

Пассажирам общественного транспорта также следует учесть эту информацию, потому что автобусы изменят свои привычные маршруты.

Автобусы №3, 4, 15, 17 объедут закрытый участок по улице Максима Горького, откуда свернут на Дамбу, дальше мимо площади Ленина и по Гражданской выйдут на Октябрьский проспект. Таким же образом поедет автобус №14.

Автобус №19, с Цементного склада поедет через площадь Победы, дальше по улице Я. Фабрициуса на Вокзал и по такому же маршруту обратно.

Автобус №11 поедет с улицы Звёздной по Труда, Текстильной и Инженерной с выездом к Летнему саду. Дальше по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Единица едет со Снятной горы по улицам Ижорского батальона, Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Домиана на улицу Труда. Дальше по улицам Текстильной, Алтаева и Инженерной с выездом к Летнему саду и по обычному маршруту.

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