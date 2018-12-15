2018-12-15T13:38:34+03:00
Общество

В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту

Причиной затора стало ДТП и монтаж новогодней иллюминации
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Фото: Егор Фатиков.Фото: Егор Фатиков.
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В Пскове 15 декабря затруднено движение автомобильного и общественного транспорта по Ольгинскому мосту. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», по пути следования от площади Ленина в сторону Рижского проспекта столкнулись легковая машина и «Газель». И здесь же полоса перекрыта спецтранспортом - идет монтаж праздничных украшений.

В результате образовался мобильный затор от площади Ленина до Летнего сада. Водителей предупреждают о том, что в 17 часов площадь будет в полном объеме перекрыта из-за праздничного мероприятия, связанного с торжественным открытием новогодней елки. Но уже сейчас советуют выбирать альтернативные маршруты для движения на Завеличье.

СПРАВКА «КП»

Движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту будет приостановлено с 16 часов до 19.30. Автовладельцам следует заранее спланировать пути объезда. Пассажирам общественного транспорта также следует учесть, что автобусы на время перекрытия изменят привычные маршруты.

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