В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту

15 Дек. 13:38 2018-12-15T13:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове 15 декабря затруднено движение автомобильного и общественного транспорта по Ольгинскому мосту. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», по пути следования от площади Ленина в сторону Рижского проспекта столкнулись легковая машина и «Газель». И здесь же полоса перекрыта спецтранспортом - идет монтаж праздничных украшений.

В результате образовался мобильный затор от площади Ленина до Летнего сада. Водителей предупреждают о том, что в 17 часов площадь будет в полном объеме перекрыта из-за праздничного мероприятия, связанного с торжественным открытием новогодней елки. Но уже сейчас советуют выбирать альтернативные маршруты для движения на Завеличье.

СПРАВКА «КП»

Движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту будет приостановлено с 16 часов до 19.30. Автовладельцам следует заранее спланировать пути объезда. Пассажирам общественного транспорта также следует учесть, что автобусы на время перекрытия изменят привычные маршруты.