Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии

15 Дек. 15:05 2018-12-15T15:05:49+03:00

В уровень смертности наибольший вклад приносят болезни системы кровообращения и новообразования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наш регион один из лидеров по новообразованиям и болезням системы кровообращения

Изменить размер текста: A A

Псковская область вошла в число регионов страны с наиболее высоким уровнем смертности сразу по трем показателям. Как стало известно «Комсомольской правде - Псков» из РИА «Новости», такую статистику привела вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном Собрании РФ.

- В уровень смертности наибольший вклад приносят болезни системы кровообращения и новообразования, - отметила вице-премьер правительства РФ. - Лидерами по смертности в целом стали Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская и Псковская области.

По полученным данным, наибольшая смертность по болезням системы кровообращения стали Пензенская, Владимирская, Орловская, Новгородская и Псковская области.

Также Псковский регион стал лидером по числу смертности от новообразований наряду с городом Севастополем, Тульской, Тверской и Орловской областями.

- Смертность в стране в 2018 году сравнялась с прошлогодним уровнем, но пока ее темпы остаются достаточно высокими, - подытожила Татьяна Голикова.