Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковская область вошла в число регионов страны с наиболее высоким уровнем смертности сразу по трем показателям. Как стало известно «Комсомольской правде - Псков» из РИА «Новости», такую статистику привела вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном Собрании РФ.
- В уровень смертности наибольший вклад приносят болезни системы кровообращения и новообразования, - отметила вице-премьер правительства РФ. - Лидерами по смертности в целом стали Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская и Псковская области.
По полученным данным, наибольшая смертность по болезням системы кровообращения стали Пензенская, Владимирская, Орловская, Новгородская и Псковская области.
Также Псковский регион стал лидером по числу смертности от новообразований наряду с городом Севастополем, Тульской, Тверской и Орловской областями.
- Смертность в стране в 2018 году сравнялась с прошлогодним уровнем, но пока ее темпы остаются достаточно высокими, - подытожила Татьяна Голикова.