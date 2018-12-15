2018-12-15T17:14:12+03:00
Общество

В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо

В соревнованиях участвует около 600 спортсменов из России и Эстонии
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В 2018 году у традиционного турнира - рекордное число участников. Около 600 спортсменов из России и Эстонии.В 2018 году у традиционного турнира - рекордное число участников. Около 600 спортсменов из России и Эстонии.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Сегодня, 15 декабря, в Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо на Кубок губернатора Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло в спортивном комплексе «Олимп».

- Участие в соревнованиях закаляет характер, дает стимул для дальнейшей борьбы, позволяет получить новый опыт и сделать следующий шаг в совершенствовании своих навыков, - выступил с приветственной речью и. о. руководителя аппарата администрации региона Сергей Дмитриев.

В турнире принимают участие около 600 спортсменов из России и Эстонии. Судить их будут 40 экспертов от каждого региона. А в воскресенье, 16 декабря, пройдет финальный день турнира, где будут соревноваться знаменитые тхэквондисты. Победитель получит главный приз - Кубок губернатора Псковской области.

Мероприятие завершилось показательными поединками сильнейших спортсменов и тренеров Псковской и Ленинградской федераций по тхэквондо.

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