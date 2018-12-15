2018-12-15T18:14:52+03:00
Общество

В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки

Праздничный салют длился на протяжении трех минут
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В областной столице на Октябрьской площади состоялось традиционное торжественное открытие новогодней елки.В областной столице на Октябрьской площади состоялось традиционное торжественное открытие новогодней елки.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Пскове на Октябрьской площади состоялось традиционное торжественное открытие новогодней елки. Праздничное мероприятие сопровождалось концертной программой, музыкой и танцами. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», гости и жители областной столицы сгустились вокруг сцены и наблюдали за представлением.

Кстати, в этом году установили профессиональную сцену и светодиодный экран для удобства маленьких зрителей, чтобы родителям не приходилось сажать малышей себе на шеи. По площади также гуляли сказочные персонажи в виде героев мультфильма «Миньоны», которые фотографировались со всеми желающими.

А в 18 часов запустили праздничный салют, который на протяжении трех минут радовал псковичей. Залпы стреляли с территории Детского парка, поэтому зрителям не пришлось далеко уходить с площади.

СПРАВКА «КП»

После завершения представления на Октябрьской площади пройдет уборка службами УГХ. После чего в районе 19.30 откроется движения автотранспорта. Следующий салют псковичи увидят теперь только в новогоднюю ночь.

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