2018-12-16T12:54:29+03:00
Общество

В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники

Конкурсанты делятся старыми фотографиями из детства
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Прием фотографий на конкурс завершится в полдень 19 декабря. В этот же день начнется и голосование за снимки на сайте «Комсомольской правды - Псков».Прием фотографий на конкурс завершится в полдень 19 декабря. В этот же день начнется и голосование за снимки на сайте «Комсомольской правды - Псков».
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В альбом «Комсомольской правды - Псков» читатели присылают новогодние воспоминания из детства. Люди делятся старыми фотографиями, чтобы принять участие в конкурсе «Новый год #моистарыеснимки». Главная идея конкурса - придаться ностальгическим воспоминаниям по былым временам и навеить новогоднее настроение.

Так, Ольга Колесникова поделилась новогодним фотоснимком десятилетней давности. Семья на фото готовилась к встрече Нового года.

- На фотографии 31 декабря 2008 года! Мы готовились к наступающему 2009 году, - вспоминает Ольга.

Елка наряжена, все в праздничных костюмах и новогодних колпаках. И по традиции самые креативные члены семьи переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а детишки в наряды с детсадовских утренников.

А Петр Кокорев прислал сразу две фотографии. Одна с новогоднего утренника 1998 года, где все ребята в костюмах зайчиков и снежинок, а мальчик Петя - мушкетер. Вторая фотография, где Петр уже подрос и празднует Новый 2003 год. Снимку исполнится шестнадцать лет в этом году.

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