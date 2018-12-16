2018-12-16T13:43:27+03:00
Общество

В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера

Изменения произошли в соответствии с приказом госкомитета региона по транспорту
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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С 15 декабря 2018 года изменились номера двух пригородных маршрутов.С 15 декабря 2018 года изменились номера двух пригородных маршрутов.Фото: Владимир Кольцов
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В субботу, 15 декабря, в Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера. Так, автобус №7 с маршрутом Неелово - Ваулино теперь ходит под номером 124. А автобус №15, который ходит от вокзала до Тямши, осуществляет движение под номером 116. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковпассажиравтотранс, изменения произошли в соответствии с приказом государственного комитета Псковской области по транспорту.

Жители областной столицы приняли эту информацию неоднозначно. Некоторые граждане не понимают, для чего государственное предприятие проводит такие реформы. Другие считают, что это связано с тем, что эти автобусы ходят загород и номера у них должны быть не городские.

- Путают народ! Будешь ждать свой автобус, а он прошел под другим маршрутным номером, - поделился мнением местный житель Антон Петров в группе одной из социальных сетей.

- Предписание пришло сверху, вот и изменили. Это не парковские хотелки, - считает пскович Всеволод Степанов.

Пассажирам, которые ездят этими маршрутами, следует запомнить новые номера, чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не пропустить свой автобус.

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