Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов

16 Дек. 15:08 2018-12-16T15:08:36+03:00

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До Нового года осталось чуть больше двух недель. Псковичи готовятся к празднику, ездят по магазинам и закупаются долгохранящимися продуктами. А рыбные консервы как раз относятся к такой категории товаров и входят в состав многих новогодних салатов. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Роспотребнадзора, эксперты рекомендуют покупать консервы из рыбы в собственном соку, они считаются самыми полезными.

Во время новогоднего ажиотажа с магазинных полок товар уходит незамедлительно. Некоторые покупатели в спешке даже забывают посмотреть на дату изготовления.

- Внешний вид, вкус и запах рыбы должны быть приятными и свойственными виду рыбы и способу обработки, без посторонних привкусов и запахов. Цвет мяса должен соответствовать виду рыбы, из которой приготовлены консервы. Мясо у всех видов консервов должно быть сочным, не разваренным, в меру плотным, но не жестким, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалисты также отметили, что после вскрытия консервов содержимое нельзя хранить в той же банке. Рыбу следует переложить в тарелку или стеклянную тару и накрыть крышкой.