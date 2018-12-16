2018-12-16T16:18:22+03:00
Общество

В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки

Хозяин питомца не выходит на связь
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Хозяйка квартиры искала квартиранта даже по месту прописки. Сейчас решается вопрос об обращении в полицию. Фото: Анна НовиковаХозяйка квартиры искала квартиранта даже по месту прописки. Сейчас решается вопрос об обращении в полицию. Фото: Анна Новикова
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В Пскове ищут приют для собаки породы шарпей, которая неделю была заперта в квартире без воды и еды. Нашла истощенного питомца хозяйка квартиры, которая сдавала ее владельцу собаки. Как сообщила «Комсомольской правде - Псков» Анна Новикова (хозяйка квартиры), квартирант до сих пор не выходит на связь.

Со слов Анны, мужчина снимал у нее жилье в течение полугода. Он исправно платил и за квартиру, и за квитки, претензий к нему у Анны не было. А неделю назад мужчина решил съехать.

- Сказал, что на следующий день передаст ключи от квартиры, после того как приведет ее в порядок. В итоге он так и не пришел, на телефон не отвечает, - рассказала девушка. - Мы туда приходили, в звонок звонили, в доме никого не было. Только собака лаяла. Но мы-то думали, что мужчина появляется дома хотя бы по вечерам.

Как пояснила собеседница, все выглядело так, будто хозяин собаки вышел на минутку и вот-вот вернется. Около двери были собраны его вещи, окна были открыты, то есть мужчина не собирался бесследно пропасть, бросив собаку.

На данный момент Анна думает обратиться в полицию. А нового хозяина для собаки ищут волонтеры из приют «Добрый».

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