Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников

16 Дек. 18:37 2018-12-16T18:40:47+03:00

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Псковский государственный историко-архитектурный и художественый музей-заповедник будет работать на протяжении всех новогодних праздников. В период со 2 по 8 января жители областной столицы и гости города смогут посетить центральное здание музея, фондохранилище или как его еще называют Дом Массона и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. А также Приказную палату и смотровую площадку Власьевской башни. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе музея, экскурсии будут проводить при условии благоприятной погоды.

Музей работает в течение семи праздничных дней с 11 утра до 6 вечера, кроме 6 января - в этот день экскурсии проводятся до 17 часов.

- С 3 по 5 число и 8 января с 11 до 18 часов открыты для посещения музей-квартира Юрия Спегальского и музей-квартира Владимира Ленина, - сообщили в музее. - А 9 января все объекты музейного показа закрыты, кроме музея-квартиры известного архитектора и художника Юрия Спегальского и дома-музея вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

В пресс-службе также отметили, что билеты псковичи могут приобрести ежедневно до половины шестого вечера.