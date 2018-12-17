2018-12-17T11:35:22+03:00
Общество

О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм

Все объекты нуждаются в капитальной реставрации
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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На фотографии дом Андреева на улице Олега Кошевого. Фото: из группы «Сообщества защиты памятников Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».На фотографии дом Андреева на улице Олега Кошевого. Фото: из группы «Сообщества защиты памятников Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».
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Градозащитная группа из сообщества защиты памятников Пскова проверили состояние объектов культурного наследия Псковской области. Около 15 из них нуждаются в капитальном ремонте. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе сообщества, на данный момент идет подготовка фильма о состоянии исторического наследия региона.

Как стало известно, реставрация требуется монастырским постройкам Старо-Вознесенского монастыря, а именно сестринской кельи и дому настоятельницы. А также дому Лапиной и дому Печенко на улице Гоголя. Там, кстати, уже ведутся работы.

- По итогам мониторинга состояния объектов мы констатировали факт удручающего состояния у дома XVII века на Похвальской горке, у дома де Барани (палаты П. Бахорева) и у дома Дерюгиной на улице Красных партизан, - сообщили организаторы. - А также дом Березовского на улице Некрасова, дом Селезнева на улице Леона Поземского, дом Седельщикова и дом Оглоблиной на улице Герцена.

Кроме того, в сообществе также назвали еще два дома Андреева на улице Олега Кошевого, которым нужна реставрация. Градозащитная группа зафиксировала состояние всех объектов и составила фотоотчет.

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