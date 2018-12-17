Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-17T09:37:47+03:00

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В Опочке местная жительница со статусом сироты получила жилье. Помог ей в этом районный прокурор, который обратился в суд с иском к местному органу самоуправления. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в надзорном ведомстве, сирота получила комфортную квартиру в многоэтажном жилом доме в районном центре.

Как выяснилось, долгое время жительнице Опочки приходилось жить на съемных квартирах. В то время как она, в соответствии с законом о социальном обеспечении и имея статус ребенка-сироты, имела право на собственное жилье. Однако местная администрация не торопилась обеспечить женщину квартирой. Поэтому она обратилась к прокурору.

- В связи с обращением прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию выделить сироте жилое помещение, - сообщили в прокуратуре региона. - Суд рассмотрел иск и согласился с требованием.

На данный момент администрация района устранила все нарушения законодательства. Сирота теперь живет в своей квартире.