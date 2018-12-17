2018-12-17T10:21:37+03:00
Общество

«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти

В пригороде районного центра заметили стаю из пяти волков
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Опочецком районе уже неоднократно были инциденты с волками, которые снимают собак местных жителей с цепи. Волки также были замечены и в самом городе.В Опочецком районе уже неоднократно были инциденты с волками, которые снимают собак местных жителей с цепи. Волки также были замечены и в самом городе.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Жительница Опочки обратилась за помощью к власти. Дело в том, что в пригороде и в самой районной столице местные жители все чаще стали сталкиваться с волками. К счастью, случаев нападения хищников на людей не было. Однако волки снимают с цепей собак. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», местная жительница Наталья Николаева от лица всего населения Опочецкого района обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на его официальном сайте.

- В деревне Пашкино, что в пригороде Опочки, заметили стаю из пять волков, - пишет местная жительница. - Люди ходят на работу пешком, дети с утра ходят в школу и все боятся встречи с опасным животным.

Со слов Натальи, местное управление по отлову хищников абсолютно бездействует.

- Наверное, ждут, когда волки нападут и на людей. Животные уже пробираются в частные дворы, поедают собак, чем устрашают всех жителей. Ситуация с волками набирает обороты и разжигает недовольство и страхи людей, при чём не только в Опочецком районе.

Наталья сообщили, что случаи также были зафиксированы в Пустошкинском и в Пушкиногорском районах.

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