«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Жительница Опочки обратилась за помощью к власти. Дело в том, что в пригороде и в самой районной столице местные жители все чаще стали сталкиваться с волками. К счастью, случаев нападения хищников на людей не было. Однако волки снимают с цепей собак. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», местная жительница Наталья Николаева от лица всего населения Опочецкого района обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на его официальном сайте.
- В деревне Пашкино, что в пригороде Опочки, заметили стаю из пять волков, - пишет местная жительница. - Люди ходят на работу пешком, дети с утра ходят в школу и все боятся встречи с опасным животным.
Со слов Натальи, местное управление по отлову хищников абсолютно бездействует.
- Наверное, ждут, когда волки нападут и на людей. Животные уже пробираются в частные дворы, поедают собак, чем устрашают всех жителей. Ситуация с волками набирает обороты и разжигает недовольство и страхи людей, при чём не только в Опочецком районе.
Наталья сообщили, что случаи также были зафиксированы в Пустошкинском и в Пушкиногорском районах.