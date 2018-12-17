В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
В новогодние и рождественские праздники будут ходить дополнительные поезда «Ласточки» по направлению Псков - Санкт-Петербург. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по транспорту, ежедневно будет по три рейса: утром, в обед и вечером.
Из Санкт-Петербурга 30 и 31 декабря, а также 2, 4 и 7 января отправление от Балтийского вокзала в 6.55, в 13 часов и в 20.15 по московскому времени. На пути следования поезда делает остановки на четырех станциях. Самая продолжительная стоянка в Луге-1 - 20 минут. Время поездки составляет три с половиной часа. Из Пскова в эти же дни отправление в 6 утра, в 12 часов и в 19.05.
А на 8 января расписание рейсов немного скорректировано. Так, из северной столицы отправление в 6.55, в 13.15 и в 20.15. А из Пскова в 6 часов утра, в 12.15 и в 19.05.
Билеты на поезд можно приобрести в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖДпассажирам».