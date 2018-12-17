Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Великих Луках сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в кражах. Задержанным оказался житель Новгородской области. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в отделении полиции злоумышленник признался в содеянном.
- В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как стало известно, мужчина проник в квартиру одного из домов по улице Зверева. Из дома предполагаемый преступник вынес мобильное устройство, системный блок и две флеш-карты. В квартиру он забрался через окно. Сумма ущерба на данный момент устанавливается. Предполагается, что незадолго до этого инцидента новгородец также проник в дачный дом и украл приставку для телевизора.
Задержали безработного, ранее судимого, 32-летнего мужчину при помощи служебной собаки. Полиция продолжает проводить расследование и выяснять все обстоятельства произошедшего.