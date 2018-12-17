День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества

17 Дек. 12:29 2018-12-17T12:29:19+03:00

В Псковском центре народного творчества пройдет День казачьей культуры в рамках проекта «Творчество без границ». Фото: Государственный комитет Псковской области по культуре

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В Псковском областном центре народного творчества 19 декабря пройдет день казачьей культуры. Мероприятие состоится в рамках проекта «Творчество без границ». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по культуре, представление начнется в 15 часов по московскому времени.

Как сообщили организаторы, для зрителей подготовлена широкая развлекательная программа. Псковичи и гости областной столицы смогут познакомиться с казачьей культурой через народные танцы и тематические песни.

- На мероприятии также будет представлена выставка казачьего костюма и покажут видеофильм о традициях и обычаях казаков, - сообщили в комитете. - Кроме того, на площадках мероприятия псковичи смогут познакомиться с приписным казаком Юрием Андреевым.

В завершении праздничного дня жители Пскова увидят показательное выступление начальника штаба Псковского казачьего полка им. Михаила Черкашенина, войскового старшины Владимира Гурова. Он покажет мастерское владение казачьей шашкой.