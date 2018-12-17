2018-12-17T14:00:01+03:00
Общество

Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо

Около 60 золотых медалей выиграли псковичи в разных весовых категориях
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Соревнования проходили 15 и 16 декабря в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове.Соревнования проходили 15 и 16 декабря в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Псковские спортсмены заняли первое место на международном турнире по тхэквондо. Ребята получили главный приз соревнований - кубок губернатора региона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в общей сложности псковичи выиграли около 60 золотых медалей в разных весовых категориях.

Второе место по количеству золотых медалей заняла команда из северной столицы «Black Belt». Петербуржцы взяли около 30 медалей. На третьем месте также разместились тхэквондисты из Санкт-Петербурга. Команда «Shamanin Club» выиграла почти 20 золотых наград.

- На соревнованиях была очень высокая конкуренция. В турнире участвовали одни из лучших спортсменов в стране, - сообщил президент Псковской федерации тхэквондо Владимир Кочетов.

Как рассказал Владимир, псковские спортсмены не прекращают тренировки после победы. Ведь уже в январе в регионе пройдет областное первенство, победители которого отправятся на чемпионат России.

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