Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
Псковские спортсмены заняли первое место на международном турнире по тхэквондо. Ребята получили главный приз соревнований - кубок губернатора региона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в общей сложности псковичи выиграли около 60 золотых медалей в разных весовых категориях.
Второе место по количеству золотых медалей заняла команда из северной столицы «Black Belt». Петербуржцы взяли около 30 медалей. На третьем месте также разместились тхэквондисты из Санкт-Петербурга. Команда «Shamanin Club» выиграла почти 20 золотых наград.
- На соревнованиях была очень высокая конкуренция. В турнире участвовали одни из лучших спортсменов в стране, - сообщил президент Псковской федерации тхэквондо Владимир Кочетов.
Как рассказал Владимир, псковские спортсмены не прекращают тренировки после победы. Ведь уже в январе в регионе пройдет областное первенство, победители которого отправятся на чемпионат России.