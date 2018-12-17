2018-12-17T13:59:07+03:00
Происшествия

Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей

Мужчина совершил кражу, пользуясь своим служебным положением
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Более двух миллионов рублей украл пскович, пользуясь своим служебным положением конкурсного управляющего.Более двух миллионов рублей украл пскович, пользуясь своим служебным положением конкурсного управляющего.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Пскове осудили местного жителя за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе городской прокуратуры, суд назначил 56-летнему мужчине наказание в виде условного срока лишения свободы на пять с половиной лет.

Подсудимый совершал кражи в крупном и особо крупном размерах, пользуясь своим служебным положением конкурсного управляющего одного из предприятий Пскова.

- На 540 тысяч рублей мужчина заключил договор подряда на ремонт кровли псковского торгового центра. После чего, зная, что работы практически не выполнены, он подписал документы о приемке работ и передал их на бухгалтерский учет, - сообщили в ведомстве. - Затем подсудимый дал указание своим подчиненным вернуть эти деньги, а возврат средств скрыл от учета.

Кроме того, около 1 миллиона 547 тысяч рублей мужчина выручил за продажу в пункты приема черного металла ста печных вагонеток, которые даже не были собственностью этой организации. Вырученные средства внесли в кассу предприятия под видом заемных денег, после чего они перешли в распоряжение подсудимого.

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