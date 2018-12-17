Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-17T14:17:32+03:00

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В Пскове местная жительница пострадала от деятельности телефонных мошенников. Она перевела на счет неизвестных около 40 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по этому случаю заведено уголовное дело.

По полученным данным, потерпевшей позвонила по телефону якобы ее дочь, которая в спешке сообщила, что попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. После чего трубку взял неизвестный и представился сотрудником органов. Мужчина сообщил, что для урегулирования ситуации ее дочке срочно необходимы деньги.

Из желания помочь своему ребенку доверчивая пенсионерка перевела на счет неизвестного все деньги, которые смогла собрать в кратчайшее время. Однако спустя некоторое время псковичка выяснила, что с дочерью все в порядке, в ДТП она не попадала и матери не звонила.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов установили, что звонок был сделан в Новосибирской области.