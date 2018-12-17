17 Дек. 17:34 2018-12-17T17:34:18+03:00

Основная часть из них воспользовались программой по переселению соотечественников

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В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство за 2018 год. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, большая часть из них - соотечественники, решившие вернуться на родину из Украины, Молдовы, Таджикистана и других стран.

Вопросы миграционной политики в регионе обсудили представители совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Возглавил заседание заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

Еще один большой пласт иностранных граждан, получающих гражданство, - студенты. Летом 2018 года Псковский государственный университет выпустил 216 специалистов, впоследствии получивших российское гражданство, а вообще в стенах учебного заведения находится почти 1,4 тысячи иностранных студентов. География обширная - 46 стран мира. 70 % из всех иностранных граждан - выходцы из стран СНГ.