В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»

18 Дек. 09:02 2018-12-18T09:11:00+03:00

Новые дома строятся в самом динамично развивающемся районе Пскова. Фото: "Стройиндустрия".

Возводится он на территории деревни Борисовичи

Изменить размер текста: A A

ГК «Стройиндустрия» объявляет о старте продаж квартир в новых домах по улице Балтийской в ЖК «Спортивный квартал». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в компании, комплекс расположен в одном из самых развивающихся районов. Социально-экономическая инфраструктура делает его привлекательным и комфортным для жизни и отдыха.

В девятиэтажном кирпично-монолитном доме №14 всего 112 квартир, которые разделены на четыре секции. Дом № 20а – 9-этажный кирпичный дом из двух секций по 45 квартир.

Новоселам предлагают улучшенные планировки однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Площади - от 35 до 103 кв.м. Стоимость квартир начинается от 1,388 миллиона рублей.

Самый ранний срок сдачи дома - 2020 год, а купить квартиру можно уже сейчас. Фото: "Стройиндустрия".

Окончание строительства и сдача жилых домов в эксплуатацию намечены на 2020 год.

Подробности уточняйте в офисе продаж ГК «Стройиндустрия», на сайте, и по телефону 8 (8112) 46-00-00.