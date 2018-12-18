2018-12-18T09:11:00+03:00
Общество

В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»

Возводится он на территории деревни Борисовичи
Варвара Каткова
Поделиться:
Новые дома строятся в самом динамично развивающемся районе Пскова. Фото: "Стройиндустрия".Новые дома строятся в самом динамично развивающемся районе Пскова. Фото: "Стройиндустрия".
Изменить размер текста:

ГК «Стройиндустрия» объявляет о старте продаж квартир в новых домах по улице Балтийской в ЖК «Спортивный квартал». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в компании, комплекс расположен в одном из самых развивающихся районов. Социально-экономическая инфраструктура делает его привлекательным и комфортным для жизни и отдыха.

В девятиэтажном кирпично-монолитном доме №14 всего 112 квартир, которые разделены на четыре секции. Дом № 20а – 9-этажный кирпичный дом из двух секций по 45 квартир.

Новоселам предлагают улучшенные планировки однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Площади - от 35 до 103 кв.м. Стоимость квартир начинается от 1,388 миллиона рублей.

Самый ранний срок сдачи дома - 2020 год, а купить квартиру можно уже сейчас. Фото: "Стройиндустрия".

Самый ранний срок сдачи дома - 2020 год, а купить квартиру можно уже сейчас. Фото: "Стройиндустрия".

Окончание строительства и сдача жилых домов в эксплуатацию намечены на 2020 год.

Подробности уточняйте в офисе продаж ГК «Стройиндустрия», на сайте, и по телефону 8 (8112) 46-00-00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два великолучанина подозреваются в краже мотоблока, двух бензопил и садовой тачки
Псковпассажиравтотранс намерен стать посредником между комитетом по транспорту и перевозчиками
В Острове задержали подозреваемую в краже продуктов питания
Свежий выпуск «Комсомольской правды - Псков» оживет в руках читателей
В Новосокольниках женщина обвиняется в сбыте наркотиков
В Порховском районе при пожаре сгорел мужчина
В Псковской областной библиотеке пройдет костюмированный бал на английском языке
В Пскове задержали подозреваемого в краже бутылки виски
Шесть иностранцев привлечены к ответственности за незаконное пересечение госграницы
На строительство Северного обхода в Пскове выделено еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета
В Порховском районе девять воспитанниц детского дома-интерната переехали в собственное жилье
Из желания устроиться на работу великолучанин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей
Псковичка зарезала арендодателя из-за футбольных разногласий
В Псковской области за сутки сгорели две машины
В Псковском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина
Инвалид из Пскова получил протез бедра стоимостью в 1,5 миллиона рублей
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство