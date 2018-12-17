Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна

17 Дек. 19:33 2018-12-17T19:33:15+03:00

Андреевский флаг над ней поднялся 17 декабря 1993 года

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Представители Псковской области поздравили экипаж атомной подводной лодки «Псков» с 25-летием судна. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, делегация вручила подводникам ценные подарки и флаг области, который недавно был принят геральдическим советом и региональной общественной палатой.

Возглавил группу заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Вместе с ним к морякам отправились замглавы Пскова Сергей Гаврилов, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов и руководитель регионального отделения ОНФ Григорий Турчин. Кстати, он служил на флоте и имеет звание капитана второго ранга запаса.

Делегация передала морякам приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова, в котором он поздравил подводников с значимой датой и отметил их высокую боевую подготовку.

СПРАВКА «КП»

Многоцелевая атомная подводная лодка Б-336 «Псков» призвана следить за различными судами противника и уничтожать их по первой же команде.