2018-12-18T10:13:13+03:00
Общество

Инвалид из Пскова получил протез бедра стоимостью в 1,5 миллиона рублей

Однако для этого мужчине пришлось обратиться в надзорное ведомство
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковская прокуратура помогла инвалиду добиться обязательного для его реабилитации протеза.Псковская прокуратура помогла инвалиду добиться обязательного для его реабилитации протеза.Фото: Владимир Кольцов
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Прокуратура города Пскова добилась предоставления инвалиду средств реабилитации. Дело в том, что псковское региональное отделение фонда социального страхования на просьбу псковича не выдало ему направление на получение или изготовление протеза. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, управляющему ФСС внесено представление.

- В отделении нарушили 181 федеральный закон «О социальной защите прав инвалидов», - сообщили в надзорном ведомстве. - В связи с этим в адрес управляющего также объявили предостережение.

Как стало известно, инвалид обратился в ФСС, чтобы получить протез бедра модульный с внешним источником энергии, стоимость которого около 1,5 миллиона рублей. Его получение предусмотрено бессрочной программой реабилитации. Однако в отделении ему посоветовали подождать новую программу.

На данный момент фонд устранил нарушение закона, а инвалид получил обязательное для него средство реабилитации.

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