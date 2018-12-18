2018-12-18T10:15:52+03:00
Происшествия

В Псковском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина

Гражданин получил термический ожог руки
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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При пожаре в Псковском районе мужчина получил термический ожог руки.При пожаре в Псковском районе мужчина получил термический ожог руки.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В деревне Зубово, что в Псковском районе, произошел пожар в квартире одного из жилых домов. В результате происшествия пострадал мужчина. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, пострадавший получил термический ожог руки.

В понедельник, 17 декабря, в 21.48 в службу экстренного реагирования поступило тревожное сообщение о пожаре. Горела однокомнатная квартира.

- Пожарные незамедлительно прибыли на место происшествия, в результате работы огонь был потушен, - сообщили в ведомстве. - В квартире в коридоре огонь повредил обои на площади пять квадратных метров.

По полученным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в электрощитовой.

КСТАТИ

За сутки также зарегистрирован пожар в Великих Луках. В Садоводческом товариществе Маяк-2 в дачном доме сгорела кровля по всей площади. Причиной пожара стала пагубная привычка 51-летнего жителя дома - курение.

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