В Псковской области за сутки сгорели две машины

18 Дек. 10:34 2018-12-18T10:34:04+03:00

В Псковской области за сутки сгорело два автомобиля. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Инциденты произошли в Пскове и в Себеже

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За сутки в Псковской области зарегистрировано два случая возгорания автомобилей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, инциденты произошли в Пскове и в Себеже.

Так, во вторник, 18 декабря, в 0.54 в службу экстренного реагирования поступило сообщение о возгорании транспортного средства. В Себеже на улице Свердловской горела машина марки «Chevrolet Blazer» 1998 года выпуска.

- Огнем поврежден моторный отсек на площади два квадратных метра, - сообщили в ведомстве. - Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Пожарным удалось спасти соседний автомобиль.

Второй случай зарегистрирован в областном центре. На переулке Зеленый горел новый автомобиль «Kia Rio» 2018 года выпуска. Сообщение о возгорании в пожарную часть поступило в 4.43 утра. В ведомстве отметили, что по предварительным данным причиной возгорания стал поджог машины неустановленным лицом.