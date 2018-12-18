2018-12-18T10:34:04+03:00
Происшествия

В Псковской области за сутки сгорели две машины

Инциденты произошли в Пскове и в Себеже
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Псковской области за сутки сгорело два автомобиля.В Псковской области за сутки сгорело два автомобиля.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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За сутки в Псковской области зарегистрировано два случая возгорания автомобилей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, инциденты произошли в Пскове и в Себеже.

Так, во вторник, 18 декабря, в 0.54 в службу экстренного реагирования поступило сообщение о возгорании транспортного средства. В Себеже на улице Свердловской горела машина марки «Chevrolet Blazer» 1998 года выпуска.

- Огнем поврежден моторный отсек на площади два квадратных метра, - сообщили в ведомстве. - Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Пожарным удалось спасти соседний автомобиль.

Второй случай зарегистрирован в областном центре. На переулке Зеленый горел новый автомобиль «Kia Rio» 2018 года выпуска. Сообщение о возгорании в пожарную часть поступило в 4.43 утра. В ведомстве отметили, что по предварительным данным причиной возгорания стал поджог машины неустановленным лицом.

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