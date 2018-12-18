2018-12-18T11:11:48+03:00
Происшествия

Псковичка зарезала арендодателя из-за футбольных разногласий

Пострадавший оказался прав, но мертв
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пскове перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в убийстве своего знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, псковичка зарезала мужчину в ходе конфликта из-за футбольных разногласий.

- Женщине предъявлено обвинение по части 1 стати 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в квартире одного из жилых домов областного центра во время просмотра футбольного матча между 33-летней псковичкой и мужчиной, у которого она снимала жилье, произошла ссора. Разногласия появились на почве неразделенных футбольных предпочтений.

Когда квартиросъемщица и арендодатель переместились на кухню, конфликт еще больше обострился. Вследствие чего обвиняемая ударила пострадавшего ножом в область груди. Лезвие вошло мужчине прямо в сердце. От полученной травмы он скончался на месте. Пострадавший оказался прав, но мертв.

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