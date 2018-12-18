2018-12-18T11:41:31+03:00
Происшествия

Из желания устроиться на работу великолучанин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей

Деньги мужчина перевел сразу на несколько адресов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Великих Луках 53-летний мужчина пострадал от деятельности мошенников.В Великих Луках 53-летний мужчина пострадал от деятельности мошенников.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Великих Луках полиция расследует дело по факту мошенничества. Местный житель столкнулся с аферистами, когда пытался найти работу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для трудоустройства мошенники просили перевести им деньги.

По полученным данным, инцидент произошел 12 декабря. На мольный телефон 53-летнего великолучанина позвонил неизвестный мужчина и предложил потерпевшему работу. Как выяснилось, горожанин на тот момент как раз находился в поиске и несколько раз даже пытался ее найти через интернет.

Для решения вопроса о трудоустройстве злоумышленник сообщил, что для этого необходимо перечислить определенную сумму денег. Из желания получить работу мужчина перечислил деньги сразу по нескольким адресам, которые ему продиктовал мошенник.

Общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей. На данный момент по этому инциденту возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельство произошедшего.

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