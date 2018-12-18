В Порховском районе девять воспитанниц детского дома-интерната переехали в собственное жилье

18 Дек. 12:34 2018-12-18T12:34:52+03:00

Воспитанницы Бельско-Устьенского интерната будут не только проживать отдельно, но и самостоятельно вести личное подсобное хозяйство. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Порховском районе девять воспитанниц Бельско-Устьенского детского дома-интерната переехали в собственное жилье. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, жилой дом построили в рамках социальной программы.

На первом этаже дома разместилась общая кухня, а на втором - отдельные комнаты для каждой девушки. Кроме того, на территории участка есть огород, где девушки будут вести свое хозяйство. Воспитанницы уже строят планы и хотят создать там пасеку, разводить кроликов и птиц.

- Переход к самостоятельной жизни для особенных людей должен быть максимально щадящим, - отметила заместитель начальника комитета региона по социальной защите Татьяна Николаева. - Воспитанники домов-интернатов не должны испытывать затруднений ни в организации домашнего быта, ни в трудоустройстве.

А рядом с их домом уже построен второй, куда в ближайшее время въедут молодые люди. В ведомстве также отметили, что к воспитанникам будут регулярно ходить соцработники, которые помогут ребятам освоиться.