В Порховском районе девять воспитанниц детского дома-интерната переехали в собственное жилье
В Порховском районе девять воспитанниц Бельско-Устьенского детского дома-интерната переехали в собственное жилье. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, жилой дом построили в рамках социальной программы.
На первом этаже дома разместилась общая кухня, а на втором - отдельные комнаты для каждой девушки. Кроме того, на территории участка есть огород, где девушки будут вести свое хозяйство. Воспитанницы уже строят планы и хотят создать там пасеку, разводить кроликов и птиц.
- Переход к самостоятельной жизни для особенных людей должен быть максимально щадящим, - отметила заместитель начальника комитета региона по социальной защите Татьяна Николаева. - Воспитанники домов-интернатов не должны испытывать затруднений ни в организации домашнего быта, ни в трудоустройстве.
А рядом с их домом уже построен второй, куда в ближайшее время въедут молодые люди. В ведомстве также отметили, что к воспитанникам будут регулярно ходить соцработники, которые помогут ребятам освоиться.