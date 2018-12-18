2018-12-18T16:59:29+03:00
Общество

На строительство Северного обхода в Пскове выделено еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета

До этого уже было выделено 500 миллионов рублей на возведение моста
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В 2019 году продолжат работы по строительству Северного обхода Псковской области.В 2019 году продолжат работы по строительству Северного обхода Псковской области.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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На строительство Северного обхода в Пскове выделено 300 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства продолжат делать второй пусковой комплекс объездной. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, финансирования поступают в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы (2014 - 2020 годы)».

- Заявку в министерство транспорта Российской Федерации на дополнительные дотации регион направил по решению губернатора Михаила Ведерникова, - сообщили в администрации. - На выделенные средства закажут дорогостоящие материалы с долгим сроком изготовления. И уже в следующем году приступят к работам.

До этого уже выделялось 500 миллионов рублей на возведение моста. Таким образом, на строительство Северного обхода Псковская область получила 800 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Стоимость реализации всего проекта по строительству Северного обхода в Псковском регионе составляет 6,7 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года объект инспектировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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