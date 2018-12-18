2018-12-18T15:23:56+03:00
Общество

Шесть иностранцев привлечены к ответственности за незаконное пересечение госграницы

В отношении 30-летней девушки возбудили уголовное дело
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Только граждане России и Белоруссии имеют право свободно пересекать российско- белорусскую государственную границу.Только граждане России и Белоруссии имеют право свободно пересекать российско- белорусскую государственную границу.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В деревне Дубокрай, что в Невельском районе, пограничники задержали шестерых иностранцев. Дело в том, что группа незаконно пересекла госграницу между Россией и Белоруссией. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, злоумышленники привлечены к ответственности.

- Задержанными оказались граждане одной из бывших союзных республик. Они ехали в Россию транзитом через Беларусь на микроавтобусе, - сообщили в ведомстве.

Во время установления личностей иностранцев сотрудникам стало известно, что одна из задержанных в третий раз предпринимает попытку пробраться на территорию России. В первых двух случаях 30-летняя девушка отделалась запретом и предупреждением. Однако ее это не остановило.

Таким образом, в отношении девушки возбудили уголовное дело. А пятеро ее сообщников привлечены к административной ответственности и должны выплатить штраф на общую сумму 15 тысяч рублей.

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