2018-12-18T16:07:25+03:00
Происшествия

В Пскове задержали подозреваемого в краже бутылки виски

Предполагаемого нарушителя закона передали в руки полиции
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищенииВ Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищенииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который подозревается в краже бутылки виски из торгового зала. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, злоумышленника передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. В магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация.

– Получив тревожный сигнал, патруль охраны прибыл на вызов и задержал подозреваемого, – сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался 37-летний житель Палкинского района. На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В ведомстве также напоминают, что за кражу на сумму более 1 тысячи рублей, но не более 2.5 тысяч, могут привлечь к административной ответственности. За кражу на сумму, превышающую 2.5 тысячи рублей, предусматривается уголовная ответственность.

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