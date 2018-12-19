2018-12-19T10:41:54+03:00
Общество

Свежий выпуск «Комсомольской правды - Псков» оживет в руках читателей

Для этого надо иметь под рукой смартфон с выходом в интернет
Виталий Суриков
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Свежий номер "Комсомолки" уже поступил в продажу.Свежий номер "Комсомолки" уже поступил в продажу.Фото: Владимир Кольцов
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Свежий выпуск «Комсомольской правды - Псков» от 19 декабря получился очень интересным. Если у вас под рукой есть смартфон с выходом в интернет, то газета буквально оживет у вас в руках.

QR-коды, расположенные по всей газете, позволяют расширить обычный ее функционал. Теперь прямо с обложки с наступающим Новым годом поздравит Андрей Малахов. Внутри еще три новогодних поздравления - от Николая Баскова, Анастасии Волочковой и Оксаны Федоровой. Практически ко всем остальным статьям также добавлены мультимедийные материалы.

В новостях Псковской области можно прочитать расширенный материал о мальчике, попавшем по вине учителя в реанимацию, познакомиться с радио-программой «Семь раз отмерь», новогодней ярмаркой ART-Ель, и прослушать поздравление ото генерального партнера проекта «Губернаторский дневник».

Для того, чтобы считать QR-код, нужно иметь под рукой смартфон с выходом в интернет. Фото: Владимир Кольцов

Для того, чтобы считать QR-код, нужно иметь под рукой смартфон с выходом в интернет.Фото: Владимир Кольцов

Фото: Владимир Кольцов

КОНКРЕТНО

Для разных операционных систем - разные алгоритмы действия. Если у вас IOS, то просто включаем камеру, наводим на код, который выводит на мультимедийный материал. Для Android необходимо скачать любое приложение для считывания QR-кодов, и с их помощью расшевелить бумажное издание.

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