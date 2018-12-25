2018-12-25T16:57:14+03:00
Общество

Михаил Ведерников: В 2018 году власти Псковской области перезапустили отношения с общественными организациями

В Пскове подвели итоги Года добровольца
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове подвели итоги Года волонтера.В Пскове подвели итоги Года волонтера.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

В проектном офисе «Команды - 2018» псковские волонтеры подвели итоги Года добровольца. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», с приветственным словом на мероприятии выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- В регионе числится больше пятнадцати тысяч добровольцев, - отметил он. - В 2018 году мы пережили перезапуск отношений между общественными организациями и региональной властью, и прошло всё успешно. В администрации создан комитет по взаимодействию с добровольцами.

В Псковской области волонтеры в 2018 году помогли более чем 100 000 человек. Фото: Владимир Кольцов

В Псковской области волонтеры в 2018 году помогли более чем 100 000 человек.Фото: Владимир Кольцов

Фото: Владимир Кольцов

На мероприятии руководитель комитета Наталья Плявинская рассказала о сотрудничестве власти и добровольных организаций. Проект включает создание стандарта, назначение ответственного за взаимодействие с добровольцами среди заместителей губернатора, создание общественного совета и ресурсного центра, сбор информации для общей региональной базы, поощрение добровольцев.

КОНКРЕТНО

За 2018 год количество добровольцев в Псковской области увеличилось на 22%. Общее количество людей, получивших помощь, превысило сто тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24