2018-12-26T17:39:53+03:00
Общество

В свежем номере «Комсомолки» опубликован первый бланк «Губернаторского дневника» за декабрь

Его уже можно заполнять для участия в проекте
Виталий Суриков
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Акция "Губернаторский дневник" продолжается зимним этапом, в котором снова определятся четыре победителя.Акция "Губернаторский дневник" продолжается зимним этапом, в котором снова определятся четыре победителя.Фото: Владимир Кольцов
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Позади первое полугодие. Тут уж хочешь ты или не хочешь, но отмахнуться от учителя со словами «я еще не втянулся в учебу» или «что-то я сильно устал» не получится. Считай, только что добрались до экватора.

«Комсомольская правда - Псков» определила победителей осеннего триместра. Ими стали Ксения Леонова из Кудеверской средней общеобразовательной школы, в ее багаже 132 пятерки за триместр, Ольга Асланян из Псковского педагогического комплекса с 218 отметками «отлично», Анастасия Веске из Цапельской общеобразовательной школы - у нее 223 пятерки, победительница прошлого года Анастасия Алексеева из Островской средней общеобразовательной школы - в этот раз школьница заработала 201 пятерку.

Мы благодарим всех ребят и их родителей, которые отправляли бланки, волновались, переживали за своих отличников. Если не удалось пока попасть в список победителей, не надо отчаиваться. Впереди два триместра - зимний и весенний.

В номере от 26 декабря вырезайте бланк за первый зимний месяц, следующий будет в конце января, а третий - в конце февраля. Всего на встречу с губернатором отправятся 12 сильнейших школьников Псковской области. Пройдет она в конце учебного года. Желаем всем отличных январских каникул!

Официальный партнер проекта "Губернаторский дневник".

Официальный партнер проекта "Губернаторский дневник".

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