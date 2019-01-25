В Пскове демонтировали незаконные парковочные блокираторы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-25T12:02:22+03:00

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В Пскове демонтированы парковочные блокираторы во дворе домов № 3 и 5 по переулку Машиностроителей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» активисты движения «Убитые дороги. Псков», появились данные конструкции сразу после ремонта двора – в августе прошлого года. Тогда за счет средств программы «Формирование комфортной городской среды» построили пешеходные дорожки, отремонтировали дворовой проезд, заасфальтировали парковку. Но неизвестные предприимчивые жильцы многоэтажек решили на новенькой парковке отвести места для своего личного транспорта без согласования с соседями.

ряд жильцов на общей парковке установили 14 блокираторов, не давая соседям парковаться у стен дома. Фото: общественное движение "Убитые дороги. Псков".

В результате на площадке появились 14 парковочных блокираторов. То есть жилец дома приезжал вечером с работы, а поставить машину под окном не мог, так как там красовалось металлическое заграждение с замком. Пострадавшие в этом случае жильцы обратились за помощью в домоуправление, но там им ничем помочь не смогли. Тогда они отправились к депутату Госдумы от Псковской области Александра Васильеву.

Оказалось, что для установки подобных блокираторов на парковке необходимо было предварительно провести собрание жильцов, но его не было, а потому монтаж устройств был незаконным. И в январе 2019 года решением прокуратуры блокираторы демонтировали.