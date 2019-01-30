На участке улицы Школьной в Пскове с 1 февраля введут одностороннее движение
На участке дороги на улице Школьной городские власти введут одностороннее движение. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Пскова, подобное ограничение начнет действовать с 1 февраля.
Участок будет не очень большой: от улицы Олега Кошевого до улицы Набат. В зону ограничения попадает здание администрации Псковского района. Двигаться можно будет в таком направлении: от улицы Олега кошевого к улице Набат. В другую сторону проезд будет запрещен знаками.
Городские власти убедительно просят автовладельцев не нарушать правила дорожного движения и следовать требованиям знаков. Со стороны улицы Набат в сторону улицы Олега Кошевого можно будет проехать через улицу Первомайскую.
Такая схема проезда начнет действовать с 1 февраля. Фото: "Яндекс карты".
КСТАТИ
За последнее время городские власти дважды запрещали парковку на определенных участках дорог. Сначала под запрет попала правая сторона улицы Некрасова от Октябрьского проспекта к улице Карла Маркса (подробности). Затем остановку запретили на улице Звездной (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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