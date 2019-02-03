В магазинах Псковской области подешевел десяток яиц

3 Февр. 11:14 2019-02-03T11:14:02+03:00

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В магазинах Псковской области за последнюю неделю изменились ценники на целый ряд товаров. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, десяток яиц стал доступнее для покупателей – он подешевел на 3 рубля (с 74,12 до 71,78 рублей). На столько же «полегчала в цене» карамель (с 216,55 до 213,64 рублей). Отмечено снижение цены на черный байховый чай, и это, пожалуй, самое сильное изменение за неделю, - сразу на 7 рублей (с 822,03 до 815,55 рублей). Доступнее на 2 рубля стали и сыры сычужные твердые и мягкие (с 541,14 до 539,58 рулей).

Но при этом подорожали колбасы – на 3 рубля полукопченые и варено-копченые (с 428,13 до 431,17 рублей), вареные на 5 рублей (с 339,05 до 344,13 рублей). В этом же ряду подорожавших и мясные консервы – их ценники прибавили 2 рубля (со 134,77 до 136,97 рублей).

Отмечена также прибавка в цене на 3 рубля на жирный творог (с 322,72 до 325,47 рублей), на печенье (со 168,54 до 171,96 рублей). На 6 рублей подорожали свежие помидоры (со 130,15 до 136,05 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU