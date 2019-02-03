2019-02-03T12:33:31+03:00
Происшествия

В Пскове разыскивают пропавшего девять лет назад мужчину

Родственники не теряют надежду его отыскать
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове разыскивают Валерия Владимировича Васильева. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.В Пскове разыскивают Валерия Владимировича Васильева. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Изменить размер текста:

Жителей Пскова и Псковской области просят помочь в поиске пропавшего мужчины – Валерия Владимировича Васильева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, с января 2010 года пскович не выходит на связь со своими родственниками.

Он родился в 1973 году. Проживал в столице Псковской области.

Его рост 182 сантиметра, он среднего телосложения, у него короткие русые волосы, круглое лицо, серые глаза и прямой нос. Каких-то особых примет, например, татуировок или шрамов, Валерий Васильев не имеет.

КОНКРЕТНО

Поиском мужчины занимается отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Васильева, просят обратиться в полицию по телефонам: (8112) 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста