В Пскове разыскивают пропавшего девять лет назад мужчину

3 Февр. 12:33 2019-02-03T12:33:31+03:00

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Жителей Пскова и Псковской области просят помочь в поиске пропавшего мужчины – Валерия Владимировича Васильева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, с января 2010 года пскович не выходит на связь со своими родственниками.

Он родился в 1973 году. Проживал в столице Псковской области.

Его рост 182 сантиметра, он среднего телосложения, у него короткие русые волосы, круглое лицо, серые глаза и прямой нос. Каких-то особых примет, например, татуировок или шрамов, Валерий Васильев не имеет.

КОНКРЕТНО

Поиском мужчины занимается отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Васильева, просят обратиться в полицию по телефонам: (8112) 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU