2019-02-03T14:12:21+03:00
Звезды

«Рисунок в творчестве художников» покажут в Пскове

Такое название получила выставка, которую открывают в выставочном зале Союза художников
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Пскове 5 февраля открывается выставка "Рисунок в творчестве художников".В Пскове 5 февраля открывается выставка "Рисунок в творчестве художников".Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове готовят к открытию выставку «Рисунок в творчестве художников». В состав экспозиции включили работы десятков мастеров в техниках рисунка: карандаш, гуашь, сепия, сангина, пастель и других. Именно поэтому выставка получила название «Рисунок в творчестве художников».

Полотна написаны в разные периоды, в разных географических точках, но все они объединены попыткой отразить мир или представления о нем в рисунке.

Открытие намечено на вторник, 5 февраля. Площадкой для размещения станет выставочный зал Союза художников России. Как рассказала «Комсомольской правде – Псков» заведующая выставочным залом Марина Авдалян, все желающие смогут увидеть представленные работы на протяжении месяца, до 5 марта.

Вход на выставку свободный.

СПРАВКА «КП»

Выходной в выставочном зале - понедельник. Организаторы выставки просят это учесть при планировании визитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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