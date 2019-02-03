«Рисунок в творчестве художников» покажут в Пскове

3 Февр. 14:12 2019-02-03T14:12:21+03:00

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В Пскове готовят к открытию выставку «Рисунок в творчестве художников». В состав экспозиции включили работы десятков мастеров в техниках рисунка: карандаш, гуашь, сепия, сангина, пастель и других. Именно поэтому выставка получила название «Рисунок в творчестве художников».

Полотна написаны в разные периоды, в разных географических точках, но все они объединены попыткой отразить мир или представления о нем в рисунке.

Открытие намечено на вторник, 5 февраля. Площадкой для размещения станет выставочный зал Союза художников России. Как рассказала «Комсомольской правде – Псков» заведующая выставочным залом Марина Авдалян, все желающие смогут увидеть представленные работы на протяжении месяца, до 5 марта.

Вход на выставку свободный.

СПРАВКА «КП»

Выходной в выставочном зале - понедельник. Организаторы выставки просят это учесть при планировании визитов.

ИСТОЧНИК KP.RU