2019-02-04T09:50:26+03:00
Происшествия

В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль

Огонь повредил всю переднюю часть автомобиля
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Специалисты установили, что пожар, скорее всего, начался из-за поджога.Специалисты установили, что пожар, скорее всего, начался из-за поджога.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великих луках горела иномарка. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел на улице Вокзальной.

- Сообщение о возгорании поступило 3 февраля в 4.14, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия было направлено два пожарных автомобиля и шесть пожарных.

Во время пожара полностью выгорела передняя часть автомобиля. От возгорания также пострадал салон иномарки. После того, как спасатели закончили с тушением пламени, за дело взялись дознаватели. Они определили предположительную причину возгорания — поджог. Вот только личность поджигателя пока что неизвестна. Его поисками займутся правоохранительные органы.

КСТАТИ

За выходные в Псковской области дважды спасатели выезжали на тушение бань (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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