2019-02-04T14:56:53+03:00
Происшествия

В Псковской области за выходные сгорело две бани

Во время пожаров никто не пострадал
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей, чтобы не допустить пожара.Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей, чтобы не допустить пожара.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Псковской области за выходные сгорело две бани. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, во время пожаров никто не пострадал.

Первый раз спасателей вызывали 2 февраля хозяева бани на Максима Горького в Идрице. Сигнал на пульт диспетчера поступил около трех часов дня. Огонь повредил 6 квадратных метров кровли и потолок внутри здания. По предварительным данным, причиной пожара послужила неправильная установки печи. Спасателям удалось спасти от огня находившийся рядом дом и четыре хозяйственные постройки.

Второй инцидент произошел в тот же день вечером. Баня располагалась в поселке Шелково Великолукского района. Спасателей хозяева строения вызвали около половины десятого вечера. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Всего огонь повредил девять квадратных метров кровли.

КСТАТИ

В Дедовичах из-за нарушения правил пожарной безопасности сгорел дом и хозяйственная постройка. Никто не пострадал.

КОНКРЕТНО

В Великих Луках неизвестные подожгли иномарку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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