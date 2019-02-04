2019-02-04T14:56:13+03:00
Звезды

Псковская область попала в топ-10 мест для поездки на Масленицу

Гостям региона предлагают отправиться в Псков, Пушкинские горы и Изборск
Виталий Суриков
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Представители "Турстата" предлагают отправится на три дня в псковскую область, чтобы погулять на Масленицу.Представители "Турстата" предлагают отправится на три дня в псковскую область, чтобы погулять на Масленицу.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Псковская область вошла в топ-10 регионов, куда стоит отправиться на Масленицу. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в организации «Турстат», праздник в этом году пройдет с 4 по 10 марта.

Отправиться в путешествие в 2019 году намного удобнее, так как 8 марта выпало на пятницу, поэтому россиян ждет три дня выходных. В рейтинг, предлагаемых для празднования Масленицы, также вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Подмосковье, Владимир, Нижний Новгород, Вологда, Алтайский край и Кострома. В каждом из этих мест пройдут масленичные ярмарки и гуляния.

Псковская область попала на восьмое место в рейтинге. Как заметили в «Турстате», здесь стоит поехать в Изборск, Псков или Пушкинские горы: именно здесь разворачиваются самые масштабные народные гуляния, театрализованные представления и всевозможные зимние забавы.

КОНКРЕТНО

В 2018 году на Масленицу в Псковскую область приехали больше 40 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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