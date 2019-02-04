Сельхозпредприятие Пыталовского района обмануло региональные власти на 5,5 миллионов рублей

4 Февр. 11:32 2019-02-04T14:58:00+03:00

Ущерб региональному бюджету за пять лет составил больше пяти миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пять лет подряд организация получала субсидии и тратила их не по назначению

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Против представителей одного из сельскохозяйственных предприятий Пыталовского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ущерб оценивается в 5,5 миллионов рублей.

Как стало известно представителям надзорного органа, руководство организации несколько лет подряд подавало документы, чтобы получить субсидию в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Каждый раз заявка одобрялась в администрации региона, после чего деньги поступали на счет сельхозпредприятию. Вот только руководство организации не собиралось тратить деньги на развитие производства, а расходовало их на личные нужды.

Правоохранительные оргаены проводят следственные действия, устанавливается круг злоумышленников. Если их признают виновными в суде, то им грозить до 10 лет лишения свободы. Именно такое наказание предусматривается статьей 159 Уголовного кодекса России.

ИСТОЧНИК KP.RU