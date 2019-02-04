2019-02-04T14:58:00+03:00
Происшествия

Сельхозпредприятие Пыталовского района обмануло региональные власти на 5,5 миллионов рублей

Пять лет подряд организация получала субсидии и тратила их не по назначению
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Ущерб региональному бюджету за пять лет составил больше пяти миллионов рублей.Ущерб региональному бюджету за пять лет составил больше пяти миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Против представителей одного из сельскохозяйственных предприятий Пыталовского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ущерб оценивается в 5,5 миллионов рублей.

Как стало известно представителям надзорного органа, руководство организации несколько лет подряд подавало документы, чтобы получить субсидию в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Каждый раз заявка одобрялась в администрации региона, после чего деньги поступали на счет сельхозпредприятию. Вот только руководство организации не собиралось тратить деньги на развитие производства, а расходовало их на личные нужды.

Правоохранительные оргаены проводят следственные действия, устанавливается круг злоумышленников. Если их признают виновными в суде, то им грозить до 10 лет лишения свободы. Именно такое наказание предусматривается статьей 159 Уголовного кодекса России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста