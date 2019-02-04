Мужчина вытащил телефон у великолучанки из заднего кармана брюк и скрылся
В Великих Луках мужчина украл телефон у посетительницы кафе. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленника удалось найти в достаточно быстро.
Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, все произошло в ночь со 2 на 3 февраля в кафе на проспекте Гагарина. Здесь отдыхала девушка 1990 года рождения. Непредусмотрительно она положила телефон в задний карман брюк, когда, возможно, танцевала. Это заметил злоумышленник и решил украсть мобильник. Он подошел сзади, вытащил гаджет и ушел из заведения. Стоимость телефона, равно как и сумма ущерба, составила шесть тысяч рублей.
Как только девушка обнаружила пропажу, она обратилась в полицию. Злоумышленника удалось поймать очень быстро. Им оказался мужчина 1988 года рождения. На момент совершения преступления злоумышленник был безработным, раньше его уже судили за совершенные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU