Мужчина вытащил телефон у великолучанки из заднего кармана брюк и скрылся

4 Февр. 12:36 2019-02-04T12:36:32+03:00

Полиция предупреждает: во время отдыха в кафе или других заведениях, личные вещи нужно держать под контролем. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Великих Луках мужчина украл телефон у посетительницы кафе. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленника удалось найти в достаточно быстро.

Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, все произошло в ночь со 2 на 3 февраля в кафе на проспекте Гагарина. Здесь отдыхала девушка 1990 года рождения. Непредусмотрительно она положила телефон в задний карман брюк, когда, возможно, танцевала. Это заметил злоумышленник и решил украсть мобильник. Он подошел сзади, вытащил гаджет и ушел из заведения. Стоимость телефона, равно как и сумма ущерба, составила шесть тысяч рублей.

Как только девушка обнаружила пропажу, она обратилась в полицию. Злоумышленника удалось поймать очень быстро. Им оказался мужчина 1988 года рождения. На момент совершения преступления злоумышленник был безработным, раньше его уже судили за совершенные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU