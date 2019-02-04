2019-02-04T14:11:45+03:00
Спорт

Великолучанка Александра Савенкова завоевала золото на международных соревнованиях в Орле

Перед этим она праздновала победу в кубке России, где обошла большое количество конкуренток
Виталий Суриков
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За неделю великолучанка Александра Савенкова завоевала две золотые награды, оставив за бортом именитых спортсменок.За неделю великолучанка Александра Савенкова завоевала две золотые награды, оставив за бортом именитых спортсменок.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Великолучанка Александра Савенкова завоевала две золотые награды. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, одна медаль завоевана на кубке России, вторая — на международных совревнованиях в Орле.

Между соревнованиями был всего лишь один день. Кубок России по стрельбе из лука проходил с 28 по 31 января и стал первым серьезным соревнованием в 2019 году. На него приехали представители 37 регионов России. Но равных нашей соотечественнице не было.

Международные соревнования в Орле начались уже 1 февраля. Здесь Александру ждали серьезные соперники: заслуженный мастер спорта Виктория Бальжанова, мастер спорта международного класса Наталья Авдеева и мастера спорта России Вероника Санина. Но и они не смогли противостоять великолучанке. Как итог — две золотые награды за одну неделю.

В командном виде соревнований сборная Псковской области завоевала бронзовые награды. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

В командном виде соревнований сборная Псковской области завоевала бронзовые награды.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

КСТАТИ

Команда Псковской области на соревнованиях в Орле завоевала бронзовые награды.

КОНКРЕТНО

В ближайшее время Александру Савенкову ждут несколько крупных соревнований: чемпионат России, кубок мира в Лас-Вегасе, чемпионат Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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