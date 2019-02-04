Псковские пограничники задержали двух иностранных студентов, пытавшихся незаконно попасть в Эстонию

4 Февр. 17:12 2019-02-04T17:12:24+03:00

Нарушители поехали в Россию законно, а вот покинуть страну хотели нарушив закон. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Изменить размер текста: A A

Два гражданина одной из африканских стран пытались незаконно попасть в Эстонию из Псквоской области. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России, сотрудники надзорного ведомства задержали нарушителей.

Иностранцы приехали в Россию в октябре 2018 года, чтобы поступить на обучение в вуз. Но уже тогда у них возникла идея перебраться в страны Евросоюза. Сделать это они могли только незаконным путем.

В то время, когда нарушители пытались перейти границу в Печорском районе, их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ. Произошло это в непосредственной близости от соседнего государства.

Нарушители признались, что хотели попасть в Эстонию незаконно. Иностраннцых граждан привлекли к административной ответственности в виде штрафов. Также им грозит выдворение обратно на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU